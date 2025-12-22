Понад 25 років при владі: Мустафу переобрали президентом IHF
Чинний очільник Міжнародної федерації гандболу отримав підтримку більшості делегатів на виборах президента організації
близько 1 години тому
Єгипетський спортивний функціонер Хассан Мустафа переобраний президентом Міжнародної федерації гандболу (IHF) на черговий термін.
Голосування відбулося під час 40-го конгресу IHF, який пройшов у Каїрі. За кандидатуру Мустафи віддали голоси 73% делегатів, що забезпечило йому впевнену перемогу.
81-річний Мустафа очолює Міжнародну федерацію гандболу з 2000 року. До цього він був президентом Федерації гандболу Єгипту, генеральним секретарем Олімпійського комітету Єгипту, а з 2020 року має статус почесного президента НОК Єгипту.
У виборах також брали участь колишній віцепрезидент Федерації гандболу білорусі німець Герд Буцек, президент Національного олімпійського комітету Словенії Франьо Бобінац і член Виконавчого комітету Європейської федерації гандболу нідерландець Тьярк де Ланге.
Жіноча збірна Норвегії — чемпіон світу з гандболу-2025.
Поділитись