Денис Сєдашов

Єгипетський спортивний функціонер Хассан Мустафа переобраний президентом Міжнародної федерації гандболу (IHF) на черговий термін.

Голосування відбулося під час 40-го конгресу IHF, який пройшов у Каїрі. За кандидатуру Мустафи віддали голоси 73% делегатів, що забезпечило йому впевнену перемогу.

Four More Years: Dr Hassan Moustafa comfortably wins the election for IHF President with 73% of the votes (129 of 176 votes cast) pic.twitter.com/oTZsaR9SOu — Team Handball News (@TeamHandball) December 21, 2025

81-річний Мустафа очолює Міжнародну федерацію гандболу з 2000 року. До цього він був президентом Федерації гандболу Єгипту, генеральним секретарем Олімпійського комітету Єгипту, а з 2020 року має статус почесного президента НОК Єгипту.

У виборах також брали участь колишній віцепрезидент Федерації гандболу білорусі німець Герд Буцек, президент Національного олімпійського комітету Словенії Франьо Бобінац і член Виконавчого комітету Європейської федерації гандболу нідерландець Тьярк де Ланге.

