Жіноча збірна Норвегії — чемпіон світу з гандболу-2025
Срібні медалі завоювали німкені, а бронза дісталася — Франції
близько 1 години тому
Збірна Норвегії стала чемпіоном світу-2025 з гандболу серед жінок. Турнір проходив у Нідерландах та Німеччини.
У матчі за золоті медалі норвезькі гандболістки обіграли збірну Німеччини з рахунком 23:20. Після рівної першої половини зустрічі (11:11) національна команда Норвегії зуміла дотиснути суперниць у другому таймі.
Бронзові нагороди чемпіонату світу виборола збірна Франції. У матчі за третє місце француженки в овертаймі переграли команду Нідерландів — 33:31.
«Більше позитиву, ніж негативу». Бражник підсумував виступ збірної України на Кубку Карпат.
Поділитись