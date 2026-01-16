У збірній України назвали план на матч Євро з тріумфаторами чемпіонату Європи
17 січня «синьо-жовті» зустрінуться з Францією
Фото: kolektiff images
Головний тренер чоловічої команди України Вадим Бражник висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про зустріч з Францією у другому колі Євро-2026:
Далі на нас очікує ще серйозніший суперник. Франція – фаворит турніру та чинні чемпіони Європи. У нас немає вибору – ми будемо грати й будемо боротися, набиратися досвіду, якого в нас ще не вистачає багатьом гравцям. Ми не опускаємо голови і йдемо далі.
Нагадаємо, що матч Україна – Франція відбудеться 17 січня.