Збірна України дізналася суперника у кваліфікації чемпіонату світу
Українці зустрінуться зі Словаччиною
близько 1 години тому
Фото: ФГУ
Збірна України отримала суперника у кваліфікації чемпіонату світу-2027 з гандболу.
За результатами Євро-2026, де «синьо-жовті» у групі програли Норвегії, Франції та Чехії, визначено, що українці зіграють у другому раунді кваліфікації ЧС-2027. Збірна України зустрінеться у двоматчевому протистоянні зі Словаччиною. Переможець вийде до вирішальної стадії відбору та зіграє за путівку на планетарну першість.
Головний тренер Вадим Бражник підбив підсумки виступу на чемпіонаті Європи.