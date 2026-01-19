Збірна України на мінорній ноті завершила виступи на Євро-2026
У заключному матчі у Норвегії «синьо-жовті» поступилися Чехії
7 хвилин тому
Фото: kolektiff images
Збірна України з гандболу поступилася у заключному матчі на Євро-2026 Чехії 29:38.
Найкращим бомбардиром «синьо-жовтих» став лівий півсередній Ігор Турченко, який закинув 9 м’ячів. Українці на ЧЄ-2026 програли усі три гри у групі C, матчі якої проводяться в Осло.
Чемпіонат Європи-2026. 3-й тур
Чехія – Україна 38:29 (17:14)
Нагадаємо, що у минулому матчі збірна України взяла участь в антирекорді чемпіонатів Європи.