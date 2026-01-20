«Було важко, але це важливий досвід»: Бражник прокоментував виступ України на Євро-2026
Керманич відзначив, що матчі проти сильних суперників стали важливим уроком для національної команди
31 хвилину тому
Тренер національної збірної України з гандболу Вадим Бражник підбив підсумки виступу команди на чемпіонаті Європи-2026.
Синьо-жовті програли всі три матчі та завершила турнір без набраних очок. Слова наводить Суспільне Спорт.
По-перше, це був великий досвід для нашої молодої команди. Грати проти таких збірних, як Франція чи Норвегія, а також проти Чехії, де виступають гравці Бундесліги, — дуже корисно. У нас є потенціал і шанс на майбутнє.
Тренер додав, що попри невдалий результат, рік був продуктивним:
Хочу подякувати всім вболівальникам і хлопцям. Ми пройшли цей шлях, розумію, що зіграли не так, як хотілося, але цей рік був класним. Ми провели сильні матчі проти Фарерів та Нідерландів у першій грі. У нас є талановиті гравці, здатні виступати на високому рівні. Так, можливо, є проблеми із замінами і деякі гравці ще не досвідчені, але команда молода і може прогресувати. Цей турнір дав нам дуже цінний досвід. Працюємо далі — що буде далі, поки не можу сказати.
Україна — Чехія: відеоогляд матчу чемпіонату Європи-2026.
Матеріали по темі
«Перший тайм був непоганий, а другий…»: Турченко — про поразку України від Чехії
близько 15 годин тому