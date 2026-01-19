Капітан збірної України Захар Денисов поділився очікуваннями від вирішального матчу на Євро-2026, наголосивши на його особливій важливості для команди та подальших турнірних перспектив. Слова наводить Суспільне Спорт.

Ми все розуміємо. Це наш останній матч на Євро-2026, але розуміємо, що ця гра дає нам надалі. Це буде правильний, великий крок до кваліфікації на чемпіонат світу. Це дуже важлива гра, і ми з самого початку говоримо про неї. Розуміли, з ким гратимемо перші два матчі (Норвегія, Франція), що то за команди, який там рівень.

Хотілося показати більш гідну гру, але розуміємо, що вся ця підготовка повинна була йти до цього матчу [проти Чехії]. Попри ті травми, що в нас є, ми будемо виходити і віддавати все, що у нас є, всі сили та серце. Сподіваємося на позитивний результат, це дуже важливо для нас.