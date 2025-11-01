Збірна України не втримала перевагу та поступилася Словаччині на Кубку Карпат
Найрезультативнішим гравцем у складі синьо-жовтих став Дмитро Артеменко
близько 2 годин тому
Фото: ФГУ
Чоловіча збірна України з гандболу програла Словаччині у другому матчі Кубку Карпат, який проходить у румунському Бая-Маре.
Попри перевагу в три м’ячі (25:22) у середині другого тайму, українці не змогли втримати лідерство.
Найрезультативнішим у складі синьо-жовтих став лівий крайній Дмитро Артеменко, який відзначився шістьма голами.
Кубок Карпат-2025. Румунія
Україна – Словаччина 31:32 (18:16)
У заключний день турніру, 2 листопада, збірна України зустрінеться з Грузією.
Кубок Карпат є етапом підготовки до чемпіонату Європи-2026, який відбудеться з 15 січня по 1 лютого.
Нагадаємо, що напередодні синьо-жовті програли Румунії – 30:33.