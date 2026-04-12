Сергій Разумовський

Жіноча збірна України з гандболу зазнала поразки від Сербії в заключному матчі другого етапу кваліфікації. Зустріч завершилася з рахунком 21:30, однак навіть такий результат не завадив українській команді виконати головне завдання та пробитися до фінальної частини чемпіонату Європи-2026.

Попри невдачу в останньому турі, збірна України зуміла зберегти шанси на вихід на континентальну першість завдяки попереднім результатам. Синьо-жовті завершили виступ у групі 5 на третій позиції, маючи в активі чотири очки. Цього виявилося достатньо, щоб опинитися серед найкращих команд, які посіли треті місця у своїх відбіркових групах.

Таким чином, українська команда все ж здобула путівку на Євро-2026, незважаючи на поразку в заключному поєдинку кваліфікації. Для збірної це важливий результат, який дозволить команді представити Україну на великому міжнародному турнірі та продовжити розвиток на високому рівні.

Євро-2026 (жінки), кваліфікація. Другий етап, шостий тур

Сербія – Україна 30:21

Фінальна частина жіночого чемпіонату Європи 2026 року з гандболу відбудеться з 20 по 26 грудня. Саме в ці дати найсильніші національні команди континенту змагатимуться за престижний трофей.

Раніше Україна поступилася Швеції (23:34).