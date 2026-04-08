Жіноча збірна України з гандболу поступилася Швеції у матчі кваліфікації Євро-2026
Заключну гру синьо-жовті проведуть проти Сербії
близько 1 години тому
Фото: ФГУ
Жіноча збірна України з гандболу зазнала поразки від національної команди Швеції у кваліфікації чемпіонату Європи. Матч у словацькій Шалі завершився з рахунком 23:34.
Найбільшу кількість м'ячів у складі синьо-жовтих закинули Тетяна Росоха (6) та Карина Колодюк (5). Українки реалізували 5 із 9 пенальті.
Після трьох поразок у відборі Україна посідає третє місце в групі, маючи однакову кількість очок із Сербією.
Вирішальний матч за вихід на Євро-2026 відбудеться 12 квітня о 19.00 проти збірної Сербії.
