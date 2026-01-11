Бражник — про участь у турнірі Yellow Cup: «У нас був не дуже легкий збір»
Також керманич розповів про підготовку команди до чемпіонату Європи
близько 1 години тому
Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Вадим Бражник підбив підсумки виступу команди на товариському турнірі Yellow Cup та розповів про підготовку до чемпіонату Європи. Слова наводить Суспільне Спорт.
Ми відіграли три гри, у нас був не дуже легкий збір. Тому зараз — відновлення та ще раз відновлення. Завтра відновлювальні процедури; потім ми трішки потренуємося, переліт, знову тренування. І там вже вступаємо у фінальний етап [чемпіонату Європи] — як я кажу, в свято.
Він додав, що для гравців участь у Євро — це особливий досвід:
Ми їдемо на свято. Я вважаю, що грати на чемпіонаті Європи, коли поруч з тобою такі гранди, як Франція або Данія, — це дуже супер. Особливо молодим гравцям, тим, хто цих гравців бачить лише по телевізору. А бачити їх на майданчику, поруч із собою — це вже свято для всієї України та всієї команди.
