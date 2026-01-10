Збірна України здобула перемогу над Бахрейном на Yellow Cup-2026
близько 2 годин тому
Фото: ФГУ
Чоловіча збірна України з гандболу перемогою завершила виступи на товариському турнірі Yellow Cup-2026, обігравши національну команду Бахрейну.
Найрезультативнішим у складі української команди став Дмитро Артеменко, який реалізував вісім кидків.
Yellow Cup-2026. Товариський матч
Бахрейн — Україна 31:33 (17:18)
Наступним випробуванням для збірної України стане старт на чемпіонаті Європи-2026. 15 січня українці зустрінуться зі збірною Норвегії.
