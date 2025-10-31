Збірна України зазнала поразки від Румунії на Кубку Карпат-2025
Найрезультативнішими у складі українців став Ігор Турченко
близько 1 години тому
Фото: ФГУ
Збірна України з гандболу зазнала поразки від Румунії у першому матчі Кубка Карпат-2025, який проходить у румунському Бая-Маре.
Найрезультативнішими у складі української команди став Ігор Турченко — 6 м’ячів.
Кубок Карпат-2025. Румунія
Румунія — Україна 33:30 (20:9)
В іншому поєдинку першого ігрового дня збірна Грузії перемогла Словаччину з рахунком 31:28.
Наступний матч синьо-жовті проведуть 1 листопада проти Словаччини. Початок гри о 14:30.
Збірна України проведе турнір у рамках підготовки до Євро-2026.