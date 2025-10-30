Олег Гончар

Українська тенісистка Еліна Світоліна в інтерв'ю MacPaw поділилася, що саме близькі люди допомагають їй залишатися сильною у складних моментах.

За словами спортсменки, Гаель Монфіс не лише її чоловік, а й справжня опора. Він ділиться досвідом, радить, бере частину турнірного навантаження на себе та створює атмосферу спокою й стабільності.

«Звісно, Гаель іноді ускладнює мені життя, але частіше – навпаки, він значно його полегшує. Його підтримка безцінна». Еліна Світоліна

Також тенісистка зазначила, що дуже цінує час, проведений із мамою, яка нині перебуває з нею у Нью-Йорку. За словами Еліни, ці миті нагадують їй дитинство, коли все було простим і щирим.

«Це чиста любов, прості моменти, які я зберігаю в серці». Еліна Світоліна

Такі теплі слова лише підтверджують: за великими досягненнями стоять люди, чиє кохання та підтримка дають силу рухатися далі.