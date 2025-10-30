Еліна Світоліна розповіла, як Монфіс ускладнює її життя
Українська тенісистка поділилася теплими словами про Гаеля Монфіса та маму, які допомагають їй у спорті та житті
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна в інтерв'ю MacPaw поділилася, що саме близькі люди допомагають їй залишатися сильною у складних моментах.
За словами спортсменки, Гаель Монфіс не лише її чоловік, а й справжня опора. Він ділиться досвідом, радить, бере частину турнірного навантаження на себе та створює атмосферу спокою й стабільності.
«Звісно, Гаель іноді ускладнює мені життя, але частіше – навпаки, він значно його полегшує. Його підтримка безцінна».
Також тенісистка зазначила, що дуже цінує час, проведений із мамою, яка нині перебуває з нею у Нью-Йорку. За словами Еліни, ці миті нагадують їй дитинство, коли все було простим і щирим.
«Це чиста любов, прості моменти, які я зберігаю в серці».
Такі теплі слова лише підтверджують: за великими досягненнями стоять люди, чиє кохання та підтримка дають силу рухатися далі.