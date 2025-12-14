Україна — сьома в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону у Гохфільцені
Дмитро Підручний підняв синьо-жовтих у ТОП-10
43 хвилини тому
Чоловіча збірна України з біатлону фінішувала сьомою в естафетній гонці на етапі Кубка світу у Гохфільцені.
Такий результат команді приніс капітан національної збірної Дмитро Підручний, який на заключному етапі зумів підняти Україну у ТОП-10. Загалом українці використали шість додаткових патронів.
За синьо-жовтих виступали — Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний.
Перемогу в чоловічій естафеті здобула збірна Норвегії з часом 1:11:54,8 (0+3). Другими стали біатлоністи Франції — +43,1 (0+8), третє місце посіла команда Швеції — +1:05,7 (0+9). Україна програла переможцям 3 хвилини 9,6 секунди.
Українська чоловіча збірна отримала срібло ЧС-2011 через 14 років.
