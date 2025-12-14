Амосов дебютував в UFC яскравою перемогою над ветераном ММА
Українець знищив свого суперника у першому раунді
близько 4 годин тому
Ярослав Амосов / Фото - ВВС
В ніч на 14 грудня український боєць ММА напівсереднього дивізіону Ярослав Амосов (29-1) дебютував в UFC.
На турнірі UFC on ESPN 73 Ярослав провів поєдинок проти американського ветерана Ніла Магні (31-14).
Поєдинок завершився перемогою українця задушливим прийомом у 1-му раунді.
Раніше Амосов виступав у Bellator, контракт з яким закінчився у вересні 2024 року. Він володів титулом організації у напівсередній ваговій категорії.
