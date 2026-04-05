Тренерський штаб жіночої збірної України визначив склад на матчі відбору Євро-2026
Українки зіграють проти Швеції та Сербії
близько 10 годин тому
Тренерський штаб жіночої збірної України з гандболу оприлюднив список гравчинь, які готуватимуться до заключних поєдинків кваліфікації чемпіонату Європи.
Синьо-жовті зіграють проти Швеції 8 квітня та Сербії 12 квітня.
Підготовчий збір команди розпочинається 5 квітня, у словацькому місті Требішов.
Склад збірної України на матчі проти Швеції та Сербії
Воротарки
Марія Гладун (Банік Мост, Чехія), Єлизавета Пастеляк (Спартак-ШВСМ, Україна), Анастасія Лазорак (Ювента, Словаччина).
Польові гравчині
Ліві крайні: Вікторія Мальована (Галичанка, Україна), Надія Фурман (Спартак-ШВСМ, Україна).
Ліві півсередні: Юлія Андрійчук (Салерно, Італія), Анастасія Пархоменко (Спартак-ШВСМ, Україна), Каріна Соскида (Ювента, Словаччина), Анастасія Оржаховська (Спартак-ШВСМ, Україна).
Розігруючі: Тамара Смбатян (Альба Фегервар, Угорщина), Любов Росоха (Кішварда, Угорщина), Анастасія Бондаренко (Рух Каліш, Польща).
Права крайня: Дар’я Корець (Спартак-ШВСМ, Україна).
Праві півсередні: Мілана Шукаль (Кобежиці, Польща), Ірина Компанієць (Ювента, Словаччина).
Лінійні: Карина Колодюк (Галичанка, Україна), Ірина Прокоп’як (Галичанка, Україна).
Тренерський штаб
Андрій Мельник, Богдан Панченко, Лілія Горілська.
Номінально домашній матч проти шведок українки проведуть у словацькій Шалі, а виїзну гру проти сербок — у місті Новий Сад.
