Анахайм розгромив Айлендерс, Нью-Джерсі в серії булітів дотиснув Торонто
Детройт в овертаймі поступився Вегасу
близько 1 години тому
Анахайм – Айлендерс / Фото - NHL
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі.
Вегас здолав Детройт (4:3), Нью-Джерсі вирвав перемогу у Торонто (4:3 Б), Айлендерс програли Анахайму (1:5), Кароліна перемогла Ванкувер (6:4).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Детройт – Вегас 3:4 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 0:1)
Нью-Джерсі – Торонто 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по булітах – 2:0)
Анахайм – Айлендерс 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Ванкувер – Кароліна 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
Сіетл – Сент-Луїс 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)