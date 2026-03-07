Анахайм зумів у божевільному трилері перемогти Монреаль, Флорида розібралася з Детройтом
Колорадо у серії булітів дотиснув Даллас
близько 3 годин тому
Детройт – Флорида / Фото - ESPN
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбудуться чергові матчі.
Флорида обіграла Детройт (3:1), Колорадо вирвав перемогу у Далласа (5:4 Б), Едмонтон програв Кароліні (3:6) та результати інших матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Детройт – Флорида 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Даллас – Колорадо 4:5 (3:2, 1:1, 0:1, 0:0, за булітами – 0:1)
Чикаго – Ванкувер 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)
Едмонтон – Кароліна 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Анахайм – Монреаль 6:5 (2:2, 1:0, 2:3, 0:0, за булітами – 1:0)
Вегас – Міннесота 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Сан-Хосе – Сент-Луїс 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)