Баффало та Тампа закинули 15 шайб на двох, Сент-Луїс всуху розгромив Анахайм
Піттсбург в овертаймі дотиснув Бостон
близько 2 годин тому
Баффало – Тампа-Бей / Фото - Yahoo
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі сезону.
Колорадо здолав Міннесоту (3:2 Б), Піттсбург вирвав перемогу у Бостона (5:4 ОТ), Баффало обіграв Тампу (8:7) та результати інших матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Колорадо – Міннесота 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, за булітами – 2:1)
Піттсбург – Бостон 5:4 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, 1:0)
Даллас – Чикаго 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)
Баффало – Тампа-Бей 8:7 (1:0, 3:4, 4:3)
Нью-Джерсі – Детройт 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Анахайм – Сент-Луїс 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Вегас – Едмонтон 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)