Перший контакт у мене відбувся в Румунії, де я проводив тренерський семінар у межах міжнародного юнацького турніру. Там мені вдалося познайомитися з тренерами з багатьох різних країн. Я зустрів одного знайомого, з яким уже перетинався раніше. Він був з України.

Пізніше мені зателефонував мій друг Паша Найда. З ним була група українських хокеїстів, які проходили тренувальний табір в Ері, штат Пенсильванія. Він сказав, що вони збираються їхати до Ніагарського водоспаду. Він запитав, чи можуть вони дорогою заїхати до мене на дачу, яка розташована між Ері та Ніагарським водоспадом.

Я, звісно, погодився. До мене на дачу приїхали два мікроавтобуси з хокеїстами та тренерами, і ми влаштували спільне застілля. Приготували їжу на грилі, а хлопці та дівчата пішли купатися в озері. Потім я запросив Скотті Боумена – мого друга, який живе в Баффало, – щоб він поспілкувався з гравцями та тренерами. Він приїхав і виступив перед ними. Я також коротко звернувся до присутніх. Після цього хокеїсти сіли в мікроавтобуси та поїхали.

Згодом мене запросили на відеоконференцію. Здається, це було в серпні – вже не пам’ятаю точно. Там я поспілкувався з тренерами національної збірної. Я сказав, що хотів би з ними працювати. Ба більше, для мене це була б велика честь. Ось так усе й почалося.

Ця робота може охоплювати багато різних аспектів. Найважливішим чинником, який, на мою думку, зрештою зіграв вирішальну роль, стала можливість працювати з вашим головним тренером та його асистентами, не намагаючись втручатися в їхню роботу, а прагнучи допомогти.

Думаю, протягом перших двох днів ми придивлялися одне до одного, намагаючись зрозуміти, у чому саме я можу бути їм корисним. Важливо, що я не перебував на тренерській лаві, тож міг спостерігати за грою згори, звідки її трохи краще видно. Під час перерв між періодами я робив нотатки. А після матчу, звичайно, готував різні відеонарізки, які тренери могли використовувати в роботі з гравцями. Вони допомагали розбирати гру, покращувати її, а також показувати позитивні моменти – те, що гравці добре виконували на майданчику.

Я також спілкуюся з гравцями щодо окремих аспектів гри, які мають дуже велике значення. Під час перерв між періодами ми коротко обговорювали, що позитивно, а що негативно впливало на перебіг матчу. Після гри або наступного дня ми аналізували попередній матч, а потім обговорювали майбутню гру. І в цей момент я також мав можливість знову попрацювати з гравцями.

Передусім для мене було великою честю працювати з цією командою. Знаєте, попри те, що раніше я працював у НХЛ, для мене це був дуже хороший досвід – знову попрацювати з хокеїстами такого рівня. Гравці були відкриті до будь-якого спілкування, обговорення ігрових моментів та моїх зауважень щодо гри.

З тренерами також було легко працювати. Вони дуже професійно підходили до своєї справи. Тренерський штаб був невеликим, додаткового персоналу було небагато. Але всі були максимально зосереджені на тому, щоб зробити для команди все можливе та допомогти їй досягти успіху. Що стосується самої гри, то у двох із трьох матчів гравці продемонстрували дуже високий рівень.

Мене вразило те, що всі гравці приїхали з різних країн і різних місць, де вони виступають на клубному рівні. Очевидно, у своїх командах вони грали в інший хокей, використовували інші тактичні схеми. Адже там вони грають не під керівництвом тренерів, з якими працюють у збірній України. Зібралися гравці з Фінляндії, Швеції, Чехії, Словаччини та багатьох інших країн. Тож їм потрібно було за дуже короткий проміжок часу – фактично за два дні – адаптуватися та почати грати за єдиною системою, яка була новою для всіх гравців. І їм це вдалося. Це зовсім непросто, але вони впоралися.

Я надіслав команді кілька різних вправ, які можна виконувати на льоду для покращення атакувальних дій, а також вправи, спрямовані на підвищення темпу гри. Я маю можливість працювати з Дмитром Кобильником. Він дуже добре працює з відеоматеріалами та вміє робити нотатки. До того ж він досить добре володіє англійською. Тож він узяв мої нотатки, які я надіслав, і передав їх тренерам, щоб вони доповнили ними план тренувань на грудень. У грудні, на жаль, я не зможу приїхати до Угорщини, але сподіваюся, що зможу бути присутнім на зборі в лютому.

Я сам запропонував приїхати в Україну, щоб поспілкуватися з вашими дитячими та юнацькими тренерами. Але на той момент для мене було небезпечно приїжджати до Києва чи загалом в Україну. Я готовий приїхати, але люди, з якими я спілкувався, хочуть переконатися, що це буде безпечно і що для цього настане відповідний час. Тож, можливо, наступного разу.

Наостанок хочу сказати, що працювати з українською командою було справді приємно, адже вона мала дуже згуртований колектив… Як би це краще сказати… Гравці підтримували одне одного, були друзями. Усі вони приїхали з різних місць, щоб зібратися разом і зіграти ці матчі. І вони чудово впоралися. Тож хочу відзначити роботу тренерів і гравців. Вони всі молодці!