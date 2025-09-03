Володимир Кириченко

Френк Воррен, промоутер цілої низки потенційних суперників абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), для Sky Sports обговорив можливе повернення українця на ринг.

Воррен веде справи тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера, який має стати наступним суперником Усика. Серед потенційних суперників українця, який попросив WBO про відтермінування через травму спини, називають ще двох бійців Воррена – головного проспекта хевівейту Мозеса Ітауму і Тайсона Ф'юрі. Утім, промоутер вважає, що Олександр не проведе поєдинок цього року.

«Усик попросив WBO про відстрочку, тому що отримав травму. Він надав докази, і наразі склалася така ситуація. Чи потримається він до кінця цього року? Я дуже в цьому сумніваюся».

Нагадаємо, що останній бій Усик провів у липні, коли достроково переміг у реванші Даніеля Дюбуа.

