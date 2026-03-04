Даллас закинув 6 шайб Калгарі, Сан-Хосе виграв битву у Монреаля
Колорадо розгромив Анахайм
близько 3 годин тому
Калгарі – Даллас / Фото - NHL
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі.
Вашингтон поступився Юті (2:3), Флорида програла Нью-Джерсі (1:5), Міннесота перемогла Тампу (5:1), Колорадо обіграв Анахайм (5:1).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Баффало – Вегас 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Бостон – Піттсбург 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Коламбус – Нешвілл 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Нью-Джерсі – Флорида 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Вашингтон – Юта 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Вінніпег – Чикаго 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Едмонтон – Оттава 5:4 ОТ (2:2, 0:2, 2:0, 1:0)
Калгарі – Даллас 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Міннесота – Тампа-Бей 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Сан-Хосе – Монреаль 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)
Анахайм – Колорадо 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)