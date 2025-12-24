Детройт в овертаймі дотис Даллас, Рейнджерс закинув 7 шайб Вашингтону
Колорадо мінімально обіграв Юту
близько 1 години тому
В НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Торонто» обіграв Піттсбург (6:3), Вашингтон програв Рейнджерс (3:7), а Монреаль упорався з Бостоном (6:2).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Торонто – Піттсбург 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
Детройт – Даллас 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
Айлендерс – Нью-Джерсі 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Оттава – Баффало 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Вашингтон – Рейнджерс 3:7 (0:1, 3:1, 0:5)
Бостон – Монреаль 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)
Кароліна – Флорида 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)
Міннесота – Нешвілл 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Чикаго – Філадельфія 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Едмонтон – Калгарі 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Колорадо – Юта 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Лос-Анджелес – Сіетл 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Вегас – Сан-Хосе 7:2 (5:0, 1:1, 1:1)