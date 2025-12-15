Торонто — найдорожчий клуб НХЛ за версією Forbes
Команда третій рік поспіль стає першою
33 хвилини тому
Фото: Getty Images
Торонто третій рік поспіль очолив рейтинг найдорожчих клубів НХЛ за версією американського журналу Forbes.
У Forbes пояснюють, що оцінка клубів базується на загальній вартості бізнесу — власному капіталі та чистому боргу.
Топ-10 найдорожчих клубів НХЛ за версією Forbes:
Торонто — 4,4 млрд доларів
Нью-Йорк Рейнджерс — 4 млрд
Монреаль — 3,4 млрд
Едмонтон — 3,2 млрд
Лос-Анджелес Кінгз — 3,1 млрд
Бостон — 2,9 млрд
Чикаго — 2,8 млрд
Філадельфія — 2,7 млрд
Вашингтон Кепіталз — 2,55 млрд
Детройт — 2,5 млрд
