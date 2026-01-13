Денис Сєдашов

Кременчук здобув перемогу над Одещиною у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Перший період пройшов без закинутих шайб. Рахунок було відкрито лише на початку другої 20-хвилинки — Матусевич вивів Кременчук вперед. Згодом Лялька подвоїв перевагу господарів.

Одещина скоротила відставання зусиллями Кобікова, а вже у третій 20-хвилинці Росляков зрівняв рахунок — 2:2. Однак господарі швидко повернули собі перевагу: Матусевич оформив дубль, після чого Безуглий закинув четверту шайбу.

Регулярний чемпіонат України

Кременчук — Одещина 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Шайби: 1:0 - Матусевич (Безуглий, Попережай), 24:07, 2:0 - Лялька (Матусевич, Панков), 25:27, 2:1 - Кобіков (Кобильник, Абдуллаєв), 26:07, 2:2 - Росляков (Бабинець, Абдуллаєв), 42:43, 3:2 - Матусевич (Поляков, Материкін), 46:18, 4:2 - Безуглий (Лялька, Матусевич)

