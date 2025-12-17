Едмонтон з 1000 очком Драйзайтля обіграв Піттсбург, Коламбус в овертаймі дотиснув Анахайм
Міннесота «всуху» розгромила Вашингтон
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
17 грудня у НХЛ відбулося 10 матчів у рамках регулярного чемпіонату.
Найцікавіше пройшла зустріч Едмонтона та Піттсбурга. За Ойлерс по чотири очка набрали Конор Макдевід та Леон Драйзайтль. Відзначимо, що німець перетнув позначку у 1000 пунктів у лізі, ставши першим представником своєї країни, котрому вдалося цього досягти.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Бостон – Юта 4:1
Торонто – Чикаго 3:2
Монреаль – Філадельфія 1:4
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс 3:2
Нью-Йорк Рейнджерс – Ванкувер 0:3
Коламбус – Анахайм ОТ 4:3
Піттсбург – Едмонтон 4:6
Міннесота – Вашингтон 5:0
Сан-Хосе – Калгарі 6:3
Сіетл – Колорадо 3:5