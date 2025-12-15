Юта в овертаймі дотиснула Піттсбург, Міннесота розгромила Бостон
Ванкувер мінімально обіграв Нью-Джерсі
14 хвилин тому
Міннесота – Бостон / Фото - NHL
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі.
Нью-Джерсі поступився Ванкуверу (1:2), Піттсбург програв Юті (4:5 ОТ при 3:0 після двох періодів), Кароліна здолала Філадельфію (3:2 Б), Міннесота перемогла Бостон (6:2), Монреаль впорався з Едмонтоном (4:1).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Нью-Джерсі – Ванкувер 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Піттсбург – Юта 4:5 ОТ (2:0, 1:0, 1:4, 0:1)
Кароліна – Філадельфія 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, за булітами – 1:0)
Міннесота – Бостон 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
Монреаль – Едмонтон 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Сіетл – Баффало 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)