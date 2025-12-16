Оттава в овертаймі дотиснула Вінніпег, Анахайм розгромив Рейнджерс
Флорида закинула 5 шайб Тампі
близько 1 години тому
Рейнджерс – Анахайм / Фото - NHL
В НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Рейнджерс поступилися Анахайму (1:4), Тампа програла Флориді (2:5), Даллас переміг Лос-Анджелес (4:1).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Рейнджерс – Анахайм 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Тампа-Бей – Флорида 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Вінніпег – Оттава 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
Даллас – Лос-Анджелес 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Сент-Луїс – Нешвілл 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)