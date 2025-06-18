Володимир Кириченко

У ніч із 17 на 18 червня на льоду Амерант Банк Арени в Санрайзі (США, штат Флорида) завершився шостий матч фінальної серії Кубка Стенлі між клубами Флорида Пантерз та Едмонтон Ойлерз.

Господарі майданчика здобули перемогу з результатом 5:1 і виграли серію з рахунком 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). Флорида стала володарем Кубка Стенлі сезону-2024/2025.

Команда Пола Моріса захистила чемпіонське звання, яке Флорида рік тому виборола вперше в історії клубу. Цікаво, що сьогодні Пантерз встановили унікальне чемпіонське досягнення у ХХІ столітті в НХЛ. Американська організація стала першою франшизою цього 100-річчя, якій вдалося виграти перше і друге чемпіонство в клубній історії протягом двох поспіль років.

Рекорд за цим показником належить Нью-Йорк Айлендерс (чотири поспіль чемпіонства, починаючи з першого в історії). 1980 року «острів'яни» вперше в клубній історії виграли Кубок Стенлі, після чого 1981-го, 1982-го та 1983-го підтверджували свою перемогу.

До Флориди подібним досягненням (ніколи не було титулу, а слідом два поспіль) відзначалися Оттава Сенаторз (1920-1921), Детройт Ред Уінгз (1936-1937), Філадельфія Флайєрз (1974-1974-1974-1974), (1984-1985) та Піттсбург Пінгвінз (1991-1992).

Як Флорида Пантерз побудували чемпіонський склад Кубка Стенлі