Віцекомісар НХЛ Білл Дейлі зізнався, що ситуація «все ще викликає занепокоєння». Комісар ліги Гері Беттмен додав, що роботи на аренах тривають, але їх контролюють не в НХЛ, а в МОК та IIHF.

Ліга отримує запевнення, що все буде готово вчасно. Головний хокейний майданчик — Arena Santa Giulia — досі будується.

Після матчів NHL Global Series у Швеції представники ліги приїдуть до Мілана, щоб особисто перевірити хід робіт.

Колорадо здолав Анахайм, Бостон переміг Торонто, Даллас в овертаймі дотиснув Оттаву.