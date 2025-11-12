У НХЛ не впевнені, що арену в Мілані збудують до початку Олімпіади-2026
Представники ліги вирушать до Італії на перевірку будівництва
близько 1 години тому
Національна хокейна ліга (НХЛ) висловила занепокоєння темпами будівництва арени для хокейного турніру зимових Олімпійських ігор-2026, який прийматиме Мілан. Повідомляє The Athletic.
Віцекомісар НХЛ Білл Дейлі зізнався, що ситуація «все ще викликає занепокоєння». Комісар ліги Гері Беттмен додав, що роботи на аренах тривають, але їх контролюють не в НХЛ, а в МОК та IIHF.
Ліга отримує запевнення, що все буде готово вчасно. Головний хокейний майданчик — Arena Santa Giulia — досі будується.
Після матчів NHL Global Series у Швеції представники ліги приїдуть до Мілана, щоб особисто перевірити хід робіт.
