Кароліна в овертаймі дотиснула Рейнджерс, Коламбус розгромив Оттаву
Флорида розібралася із Вашингтоном
близько 2 годин тому
Кароліна – Рейнджерс / Фото - NHL
30 грудня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
Вашингтон поступився Флориді (3:5) у гостях, Кароліна обіграла Рейнджерс (3:2 ОТ), Колорадо переміг Лос-Анджелес (5:2) та інші матчі ігрового дня.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Кароліна – Рейнджерс 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Флорида – Вашингтон 5:3 (2:2, 0:0, 3:1)
Оттава – Коламбус 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Вінніпег – Едмонтон 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Сент-Луїс – Баффало 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Калгарі – Бостон 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Юта – Нешвілл 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Колорадо – Лос-Анджелес 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Вегас – Міннесота 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Сіетл – Ванкувер 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, по булітах – 0:1)
Анахайм – Сан-Хосе 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)