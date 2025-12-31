Хокейний клуб Давос став переможцем 97-го розіграшу престижного Кубка Шпенглера, перегравши у фіналі американську студентську збірну U.S. Collegiate Selects з рахунком 6:3. Вирішальними стали три шайби, закинуті господарями в останні п’ять хвилин матчу. Авторами голів стали Філіп Задіна, Енцо Корві та Матей Странський. Для Давоса це вже 17-й титул престижного турніру.

Після важкого півфіналу проти Фрібурга-Готтерона господарям знадобився час, аби увійти в ритм, однак перша ж більшість принесла успіх – Расмус Асплунд швидко відкрив рахунок після виграного вкидання Корві. Американці відповіли шайбою Раяна Волша, але невдовзі Адам Тамбелліні знову вивів Давос уперед – 2:1.

Другий період розпочався з активних дій студентів, які зрівняли рахунок після нестандартного рикошету від воріт. Команди обмінялися ще двома ефектними голами: Тамбелліні оформив дубль, а Джек Муса відновив рівновагу – 3:3.

У третьому періоді Давос не реалізував тривалу більшість, однак наприкінці зустрічі скористався своєю фізичною перевагою. Задіна, Корві та Странський довели справу до впевненої перемоги – 6:3.