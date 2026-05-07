Наставник національної збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував підготовку команди до вирішального матчу чемпіонату світу в Дивізіоні 1A проти Японії.

Тренер закликав гравців не фокусуватися на минулих невдачах у поєдинках із цим суперником, а зосередитися на поточній стратегії та ігровій дисципліні. Слова наводить Суспільне Спорт.

Я не думаю, що буде велика напруга через торішній матч. Зараз, як ми завжди кажемо, цей матч перед нами — він найголовніший. І спогади, як воно там було, не потрібні; потрібні знання, як треба грати, з яким характером виходити, що робити, щоб перемогти.

Статистика — вона залишається на папері, а нам треба виходити і грати.