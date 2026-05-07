Христич: «Матч проти Японії — найголовніший»
Заключну гру на чемпіонаті світу синьо-жовті проведуть 8 травня
близько 2 годин тому
Наставник національної збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував підготовку команди до вирішального матчу чемпіонату світу в Дивізіоні 1A проти Японії.
Тренер закликав гравців не фокусуватися на минулих невдачах у поєдинках із цим суперником, а зосередитися на поточній стратегії та ігровій дисципліні. Слова наводить Суспільне Спорт.
Я не думаю, що буде велика напруга через торішній матч. Зараз, як ми завжди кажемо, цей матч перед нами — він найголовніший. І спогади, як воно там було, не потрібні; потрібні знання, як треба грати, з яким характером виходити, що робити, щоб перемогти.
Статистика — вона залишається на папері, а нам треба виходити і грати.
Заключний матч на турнірі збірна України проведе проти Японії завтра, 8 травня, о 17:00
Україна відіграла дві шайби у матчі з Казахстаном, але поступилася в серії булітів на ЧС-2026.
