«Це боротьба за медалі та вихід в еліту»: Христич — про цілі збірної України на ЧС-2026
Фахівець підбив підсумки переможного матчу проти Франції
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував перемогу над Францією (3:2) у третьому турі чемпіонату світу-2026. Наставник відзначив високу реалізацію моментів, але вказав на перевагу суперника за кількістю кидків. Слова наводить Суспільне Спорт.
Франція нас перекидала, володіла більше. Нам треба більше кататися, більше створювати гольових моментів. Добре, що закинули три шайби з менш як 20 кидків, але треба рухатись та грати в інноваційний хокей.
Щодо турнірних перспектив тренер підкреслив, що команда претендує на підвищення у класі:
Це вже не боротьба за виживання. Звісно, це боротьба за медалі, за вихід в еліту.
Наступний матч Україна проведе проти Казахстану у четвер, 7 травня. Початок — о 17:00.
Україна здобула дебютну перемогу на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1А.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05