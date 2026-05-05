Денис Сєдашов

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував перемогу над Францією (3:2) у третьому турі чемпіонату світу-2026. Наставник відзначив високу реалізацію моментів, але вказав на перевагу суперника за кількістю кидків. Слова наводить Суспільне Спорт.

Франція нас перекидала, володіла більше. Нам треба більше кататися, більше створювати гольових моментів. Добре, що закинули три шайби з менш як 20 кидків, але треба рухатись та грати в інноваційний хокей. Дмитро Христич

Щодо турнірних перспектив тренер підкреслив, що команда претендує на підвищення у класі:

Це вже не боротьба за виживання. Звісно, це боротьба за медалі, за вихід в еліту. Дмитро Христич

Наступний матч Україна проведе проти Казахстану у четвер, 7 травня. Початок — о 17:00.

Україна здобула дебютну перемогу на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1А.