Україна відіграла дві шайби у матчі з Казахстаном, але поступилася в серії булітів на ЧС-2026
Заключну гру синьо-жовті проведуть проти Японії
26 хвилин тому
Збірна України з хокею поступилася команді Казахстану у матчі чемпіонату світу у Дивізіоні 1А. Доля протистояння вирішилася лише в серії післяматчевих булітів.
Протягом гри підопічні Дмитра Христича продемонстрували характер, відігравшись із рахунку 1:3. У третьому періоді точний кидок Фадєєва вивів українців вперед, проте втримати перевагу не вдалося — Муратов зрівняв рахунок. Після безрезультатного овертайму той самий Муратов приніс перемогу Казахстану в серії булітів.
Чемпіонат світу. Дивізіон 1. Група А
Україна – Казахстан 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайби: 0:1 – Логвін, 12:37. 1:1 – Денискін (Мережко), 20:11. 1:2 – Ляпунов (Логвін, Сімонов), 30:33. 1:3 – Старченко, 32:30. 2:3 – Мережко (Пересунько, Трахт – більш), 33:55. 3:3 – Пересунько (Ратушний), 39:42. 4:3 – Фадєєв (Гребеник, Трахт), 50:58. 4:4 – Муратов (Даніяр, Шестаков), 51:45. 4:5 – Муратов – переможний буліт
Попри поразку, синьо-жовті здобули бал у турнірну таблицю.
Заключний матч на турнірі збірна України проведе проти Японії завтра, 8 травня, о 17:00
