Кременчук обіграв Крижинку у чемпіонаті України
Чемпіони закинули супернику 6 шайб
24 хвилини тому
Фото: ФХУ
Кременчук у рамках регулярного чемпіонату України з хокею обіграв Крижинку-Кепіталз.
Чемпіони України закинули суперникам 6 шайб та здобули 7 перемогу у сезоні у ЧУ. Крижинка ж досі йде без звитяг після 10 матчів.
Чемпіонат України. Регулярний чемпіонат
Кременчук – Крижинка-Кепіталз 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Шайби:
0:1 – Мерзляк (Васильєв), 05:22,
1:1 – Брага (Панков), 09:24,
2:1 – Геворкян (Середницький, Крівошапкін), 19:24,
3:1 – Середницький (Піддубний, Лялька), 19:40,
4:1 – Крівошапкін (Андрущенко, Геворкян), 32:39,
5:1 – Геворкян (Середницький, Крівошапкін), 35:11,
5:2 – Панченко (Разумов, Лапко), Б 56:10,
6:2 – Абаджян (Геворкян, Брага), 59:43
