Кременчук закинув дев'ять шайб Одещині у матчі регулярного чемпіонату України
Форвард Кременчука Гліб Крівошапкін оформив хет-трик
близько 15 годин тому
Кременчук завдав розгроної поразки Одещині у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.
Лідер чемпіонату закинув одеситам дев'ять шайб. 9:0.
Форвард Кременчука Гліб Крівошапкін оформив хет-трик.
Регулярний чемпіонат України з хокею
Кременчук — Одещина 9:0 (6:0, 2:0, 1:0)
Шайби: 1:0 - Крівошапкін (Геворкян, Середницький), 01:10, 2:0 - Середницький (Крівошапкін, Безуглий), 04:09, 3:0 - Геворкян (Крівошапкін, Середницький), 08:07, 4:0 - Андрющенко (Лялька, Безуглий), 08:26, 5:0 - Кривенко (Абаджян, Попережай), 14:42, 6:0 - Андрющенко (Колісник), 17:04, 7:0 - Матусевич (Крівошапкін, Лялька, більш.), 34:09, 8:0 - Крівошапкін (Брага, менш.), 38:43, 9:0 - Крівошапкін (Панков, Геворкян), 46:36
