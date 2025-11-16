Сокіл завдав Кременчуку другої поразки у сезоні
Останнє слово у матчі сказав Матвій Бурдаков
близько 1 години тому
Сокіл здобув перемогу над Кременчуком у регулярному чемпіонаті України з хокею.
Команди активно розпочали матч, обмінявшись шайбами у першому періоді. У другій 20-хвилинці кияни перехопили ініціативу — Віктор Захаров і Вадим Мазур вивели Сокіл вперед. Господарі скоротили відставання завдяки кидку Данила Кривенка, однак наприкінці гри Матвій Бурдаков закинув четверту шайбу й закріпив успіх гостей.
Регулярний чемпіонат України з хокею
Кременчук — Сокіл 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Шайби: 1:0 - Лялька (Середніцький, Панков, більш.), 05:48, 1:1 - Чердак (Олійник, Мазур, більш.), 17:56, 1:2 - Захаров (Полоницький, більш.), 30:47, 1:3 - Мазур (Чердак, Олійник), 31:26, 2:3 - Кривенко (Лялька, Середніцький, більш.), 33:23, 2:4 - Бурдаков (Олійник, Чердак), 35:39
Поразка стала для Кременчука другою у сезоні.
