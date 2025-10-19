Кременчук пропустив 11 шайб від румунського Георгеня у Континентальному кубку
Українська команда завершила боротьбу у турнірі
24 хвилини тому
Фото: ХК Кременчук
Чинний чемпіон України з хокею Кременчук зазнав розгромної поразки від румунського клубу Георгень у третьому матчі першого раунду Континентального кубка.
Українська команда поступилася з рахунком 0:11, не зумівши нав’язати боротьбу супернику.
Континентальний кубок. Перший раунд
Георгень — Кременчук 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)
У першому матчі Кременчук обіграв Академію Будапешт (3:2). А у другому матчі український клуб здолав Црвєну Звєзду (12:0).