Кременчук зазнав першої поразки в регулярному чемпіонаті України
Містяни поступилися Шторму в овертаймі
близько 1 години тому
Хокейний клуб Шторм здобув важку перемогу над Кременчуком у матчі регулярного чемпіонату України, вирвавши звитягу в овертаймі.
У складі містян дубль оформив В’ячеслав Андрущенко. Перемогу Шторму в овертаймі приніс Ілля Крикля.
Для Кременчука це перша поразка у ЧУ.
Чемпіонат України з хокею
Шторм – Кременчук 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
Шайби: 0:1 - Андрющенко (Панков, Кривенко), 08:47, 1:1 - Кругляков (Стецюра, Мосюк), 30:54, 1:2 - Андрющенко (Середницький, Лялька), 32:28, 3:1 - Лялька (Андрющенко, Піддубний), 43:48, 2:3 - Ратушний (Крикля, Сидоренко), 44:30, 3:3 - Стоцький (Стецюра, Мосюк), 48:07, 4:3 - Крикля
Після цього туру Шторм, Сокіл та Кременчук очолюють турнірну таблицю, маючи по 7 очок.
