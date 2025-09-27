Кременчук — володар Кубка України-2025
У фіналі містяни розгромили Сокіл
близько 17 годин тому
Фото: ФХУ
Кременчук став володарем Кубка України-2025, розгромивши у фіналі київський Сокіл.
У вирішальному матчі дублі оформили Абаджян та Андрущенко, ще по шайбі закинули Кривошапкін і Середницький.
Чинні чемпіони країни за чотири матчі турніру пропустили лише одну шайбу. Голкіпер Едуард Захарченко, визнаний найкращим воротарем та MVP Кубка, провів фінал на нуль.
Кубок України-2025. Фінал
Кременчук — Сокіл 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Шайби: 1:0 - Абаджан (Брага), 03:40, 2:0 - Крівошапкін (Лялька, менш.), 25:06, 3:0 - Андрущенко (Панков, Целогородцев), 36:11, 4:0 - Абаджян (Матусевич, Брага, більш.), 50:13, 5:0 - Андрющенко (Лялька), 51:05, 6:0 - Середницький (Кривенко, Лялька), 55:31
Для Кременчука це другий Кубок України в історії.