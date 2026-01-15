Крижинка здобула дебютну перемогу у чемпіонаті України
Кияни закинули 6 шайб Одещині
6 хвилин тому
Фото: ФХУ
У рамках регулярного чемпіонату України з хокею відбулася зустріч Крижинки-Кепіталз та Одещини.
Кияни здобули першу перемогу у сезоні, закинувши у ворота суперників 6 шайб. Для представників Одещини ж це 5 поспіль поразка у ЧУ.
Чемпіонат України. Регулярний чемпіонат
Крижинка-Кепіталз — Одещина 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)
Шайби:
0:1 – Дуюн (Кобильник, Кобіков), 16:44
0:2 – Бабинець (Дворник), 17:25
1:2 – Черненко (Костромітін), 19:35
2:2 – Черненко (Панченко), 20:25
3:2 – Колінько (Разумов, Філіппов), 29:37
4:2 – Разумов (буліт), 45:56
5:2 – Черненко (Разумов) 54:55 Б
5:3 – Абдуллаєв (Дворник), 58:47
6:3 – Панченко (порожні ворота), 59:56
Поділитись