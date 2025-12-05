Одещина здобула перемогу над Крижинкою-Кепіталз у матчі регулярного чемпіонату України
Головним героєм став Бехтольд, який оформив дубль у першому періоді
близько 2 годин тому
Відбувся черговий матч у регулярному чемпіонату України з хокею, в якому Одещина здобула перемогу над Крижинка-Кепіталз.
Головним героєм зустрічі став Бехтольд, який оформив дубль у першому періоді, забезпечивши одеситам впевнений старт. Другий ігровий відрізок пройшов без закинутих шайб. У заключному періоді Крижинка змогла скоротити відставання, але на більше столичної команди не вистачило — наприкінці матчу господарі льоду закинули ще й третю шайбу, остаточно закріпивши перемогу.
Регулярний чемпіонат України з хокею
Крижинка-Кепіталз — Одещина 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Шайби: 0:1 - Бехтольд (Сенік, Дворецький), 01:59, 0:2 - Бехтольд (Мурин, Кобильник), 04:09, 1:2 - Панченко (Черненко), 44:01, 1:3 - Лісін (Дворник), 59:47
Сокіл обіграв Шторм у чемпіонаті України у матчі з 9 шайбами.
Поділитись