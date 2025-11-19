Київ Кепіталз переміг Земгале в Балтійській лізі
Українська команда здобула третю перемогу поспіль
1 день тому
Фото: Kyiv Capitals HC
Київ Кепіталз здобув перемогу над Земгале у матчі Балтійської хокейної ліги.
Столичний клуб відкрив рахунок уже на старті зустрічі — Кривоножкін точним кидком вивів команду вперед. Суперники швидко відновили паритет, тож перший період завершився внічию.
У другій 20-хвилинці кияни повністю перехопили ініціативу. Спершу Царьковський реалізував більшість, а згодом Андрейків встановив остаточний рахунок у матчі.
Балтійська ліга
Київ Кепіталз — Земгале 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
