Київ-Кепіталз розгромив Ригу в Балтійській лізі
Український клуб домінував з першого періоду
близько 1 години тому
В рамках чергового матчу регулярного чемпіонату Балтійської ліги Київ Кепіталз переміг латвійську хокейну школу Рига з рахунком 7:2.
З першого періоду український клуб заволодів перевагою та нарощував відрив.
Рига — Київ Кепіталз — 2:7 (1:4, 0:3, 1:0)
Шайби:
1:0 – Андрій Кривоношкін
1:1 – Олександр Бішкінс
2:1 – Андрій Кривоношкін
3:1 – Ренарс Ціprus
4:1 – Рустамс Беговс
5:1 – Едуардс Хуго Янсонс
6:1 – Олександр Валькун
7:1 – Лауріс Баярунс
7:2 – Крістерс Обукс
Нагадаємо, раніше Київ Кепіталз програли Призмі із Риги.
