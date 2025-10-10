Фарм-клуб Крижинка-Кепіталз представлятиме Київ Кепіталз у регулярному чемпіонаті України
Обидві команди 11 жовтня проведуть свої поєдинки
близько 1 години тому
Фото: Олімпійський фаховий коледж ім. Івана Піддубного
Фарм-клуб Крижинка-Кепіталз представлятиме Київ Кепіталз у регулярному чемпіонаті України, тоді як основна команда продовжить виступи в Балтійській лізі. Повідомляє ФХУ.
11 жовтня обидві команди проведуть свої поєдинки: Крижинка-Кепіталз стартує матчем проти Кременчука, а Київ Кепіталз зіграє черговий матч проти Лієпаї.
Київ Кепіталз розгромив Пантер, закинувши вісім шайб у матчі Балтійської ліги.
