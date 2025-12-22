Денис Сєдашов

Київ Кепіталз зазнав другої поспіль поразки у Балтійській хокейній лізі. Українська команда поступилася латвійській Лієпаї в напруженому матчі, доля якого вирішилася лише в овертаймі.

Рахунок у зустрічі відкрили господарі — шайбу закинув Кевінс Страднієкс. У другому періоді кияни перехопили ініціативу: Ян реалізував чисельну перевагу, зрівнявши рахунок, а згодом Мартінс Карсумс вивів Київ Кепіталз вперед.

Втім, утримати перевагу українцям не вдалося. На старті третього періоду Лієпая відновила рівновагу завдяки шайбі Даніелса Андерсонса. Основний час завершився внічию, а в овертаймі вирішальну шайбу закинув Густавс Круміньш, який приніс перемогу латвійській команді.

Відзначимо, що після першої закинутої шайби в матчі вболівальники латвійської Лієпаї провели традиційну благодійну акцію Teddy Bear Toss. Фани масово викинули на лід плюшевих ведмедиків, приурочивши ініціативу до різдвяних свят. Зібрані іграшки будуть передані у дитячі будинки.



Балтійська ліга

Лієпая — Київ Кепіталз 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

