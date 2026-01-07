Денис Сєдашов

Київ Кепіталз зазнав третьої поспіль поразки у Балтійській лізі, поступившись латвійському Земгале в овертаймі.

Українська команда вдало розпочала поєдинок і відкрила рахунок завдяки шайбі Беговса. У другому періоді господарі льоду зрівняли результат після точного кидка Ансіо, однак ще до перерви Ян знову вивів Київ Кепіталз вперед.

На старті третього періоду Беговс оформив дубль, збільшивши перевагу киян до двох шайб — 3:1. Проте Земгале зумів відігратися: спочатку Сейліс скоротив відставання, а згодом Брантс зрівняв рахунок і перевів гру в овертайм.

У додатковий час вирішальну шайбу закинув Забусовс, який приніс Земгале перемогу з рахунком 4:3.

Балтійська ліга

Земгале — Київ Кепіталз 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Поразка від латвійської команди стала для Київ Кепіталз уже третьою поспіль у Балтійській лізі.

