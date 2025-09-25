Київ Кепіталз закинули 7 шайб та здобули третю перемогу у Балтійській лізі
Українці завдали Панксу четвертої поспіль поразки
1 день тому
Фото: Київ Кепіталз
Київ Кепіталз у четвертому турі Балтійської ліги обіграли Панкс 7:3. Кияни здобули третю перемогу у чотирьох матчах, у той час як команда з Вільнюса поки не здобула жодного очка.
Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат
Київ Кепіталз – Панкс 7:3
Шайби:
1:0 – Ренарс Ципрус 2:26
2:0 – Александрс Новіковс 13:14
3:0 – Ренарс Ципрус 14:21
3:1 – Ілля Жучковс 24:04
4:1 – Александрс Новіковс 31:11
5:1 – Сем Ху 36:15
5:2 – Повілас Вереніс 49:14
6:2 – Мартіньш Карсумс 56:19
7:2 – Едуардс Гуго Янсонс 58:42
7:3 – Нолан Ріґан 59:05
27 вересня Київ Кепіталз зіграють з Енергією Електренай.
Поділитись